При обстреле Белгородской области пострадали два сотрудника МЧС

Двое пожарных пострадали при обстреле Белгородской области утром 26 марта, сообщили в МЧС. Ранее сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщал о двух пострадавших мирных жителях в поселке Дубовое в результате ночного обстрела, пострадавшие были госпитализированы.