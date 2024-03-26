При обстреле Белгородской области пострадали два сотрудника МЧС

Двое пожарных пострадали при обстреле Белгородской области утром 26 марта, сообщили в МЧС. Ранее сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщал о двух пострадавших мирных жителях в поселке Дубовое в результате ночного обстрела, пострадавшие были госпитализированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии