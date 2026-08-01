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Психолог Сурина: сравнение детских и взрослых фото в Сети поднимает самооценку

Психолог Сурина: сравнение детских и взрослых фото в Сети поднимает самооценку

Флешмоб «Маленький ты» (Mini you / You now) охватил социальные сети. Пользователи публикуют коллажи из детских и взрослых фотографий, показывая, как изменились за годы, а также делятся с подписчиками архивными кадрами.

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