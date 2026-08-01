Психолог Сурина: сравнение детских и взрослых фото в Сети поднимает самооценку

Флешмоб «Маленький ты» (Mini you / You now) охватил социальные сети. Пользователи публикуют коллажи из детских и взрослых фотографий, показывая, как изменились за годы, а также делятся с подписчиками архивными кадрами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии