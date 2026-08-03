Лапы спрятаны, хвост исчез: почему кошки часто сидят «батоном» и что означает эта поза

Кошачья поза, напоминающая «батон», не случайность и не просто забавный кадр для соцсетей. Этот странный на первый взгляд способ сидеть – своеобразный индикатор состояния питомца, по которому можно считать его настроение и самочувствие.
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