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Северная Корея поставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности — Financial Times

Северная Корея поставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности — Financial Times

Северная Корея поставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности. Некоторые из них были переброшены в Курскую область, пишет Financial Times.

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