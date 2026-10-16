Olivia Rodrigo released a game show-themed music video for "Expectations" featuring Chappell Roan, a song from her album "You Seem Pretty Sad.
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