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Байден намерен исключить Афганистан из списка основных союзников США вне НАТО

Байден намерен исключить Афганистан из списка основных союзников США вне НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в минувшую среду, 6 июля, уведомил Конгресс страны о том, что он принял решение лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.

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