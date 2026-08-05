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Названо необратимо повреждающее мозг за несколько часов заболевание

Названо необратимо повреждающее мозг за несколько часов заболевание

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц назвала заболевание, которое за несколько часов может привести к необратимому повреждению мозга.

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