Названо необратимо повреждающее мозг за несколько часов заболевание

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц назвала заболевание, которое за несколько часов может привести к необратимому повреждению мозга.
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