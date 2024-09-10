Пиковый онлайн в первый день полного релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2 достиг 225 тыс. игроковWarhammer 40,000: Space Marine 2 наконец стала доступна для всех игроков, как объявил издатель Focus Entertainment, после нескольких дней раннего доступа, предоставленного тем, кто оформил покупку дорогих изданий Gold и Ultra.
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