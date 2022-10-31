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Как не загрустить зимой: Психолог дал семь простых советов

Как не загрустить зимой: Психолог дал семь простых советов

Столбики термометров опускаются всё ниже и ниже, снег срывается всё чаще – зима уже совсем близко. Многие стали замечать повышение аппетита, желание спрятаться под одеяло и ничего не делать, а только собрать оставшиеся силы, чтобы дождаться лета.

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