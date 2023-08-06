БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Руденко
    Стоим на пороге гражданской войны. Мразь ельцинская продала такую страну. Законы не работают, армией командуют люди, ...СОЛДАТЫ ГИБНУТ В ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Коррупция спасает Украину от более жестокой войны. А подковерная борьба паркетных генералов с "эффективными" менеджер...Загадка, упавшая ...
  • анатолий михайлов
    надо всё заранее предотвращать а не когда петух жаренный в жопу клюнет. Только за убийство нашего парня их всех  из с...СОЛДАТЫ ГИБНУТ В ...

ДВОЙНОЕ ДНО ВИЗИТА ШОЙГУ В КНДР. О ЧЁМ НЕ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ПУБЛИЧНО?

ДВОЙНОЕ ДНО ВИЗИТА ШОЙГУ В КНДР. О ЧЁМ НЕ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ПУБЛИЧНО?

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS Визит министр обороны России Сергея Шойгу в КНДР обсуждали по обе стороны океана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Вот и надо договориться на высшем уровне, чтобы к нам приезжали мигранты с Северной Кореи, заменив  ну очень&quot;добрых, не пьющих,не торговавших наркотой, не задиравших наших парней и детей стадом на одного!&quot;
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх