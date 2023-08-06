ДВОЙНОЕ ДНО ВИЗИТА ШОЙГУ В КНДР. О ЧЁМ НЕ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ПУБЛИЧНО?

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯОбществоПодписатьсяДВОЙНОЕ ДНО ВИЗИТА ШОЙГУ В КНДР. О ЧЁМ НЕ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ПУБЛИЧНО?ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS Визит министр обороны России Сергея Шойгу в КНДР обсуждали по обе стороны океана.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЗоя КопаньВот и надо договориться на высшем уровне, чтобы к нам приезжали мигранты с Северной Кореи, заменив ну очень"добрых, не пьющих,не торговавших наркотой, не задиравших наших парней и детей стадом на одного!"Ответить3 час.
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