7 домашних дел, которые нужно сделать сейчас, чтобы праздники прошли без стресса

Потому что в это время года нам всем не помешает немного больше спокойствияМы все мечтаем о праздниках без стресса, о глянцевых журналах и телевизионных фильмах, о том, как улыбающиеся члены семьи пекут печенье, развешивают красивые украшения, а дружелюбные соседи заглядывают в гости.
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