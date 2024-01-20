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«iDeaWay»

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7 домашних дел, которые нужно сделать сейчас, чтобы праздники прошли без стресса

7 домашних дел, которые нужно сделать сейчас, чтобы праздники прошли без стресса

Потому что в это время года нам всем не помешает немного больше спокойствияМы все мечтаем о праздниках без стресса, о глянцевых журналах и телевизионных фильмах, о том, как улыбающиеся члены семьи пекут печенье, развешивают красивые украшения, а дружелюбные соседи заглядывают в гости.

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