Ирина Болгар заявила, что потеряла связь с братом Павла Дурова

Она отметила, что ранее между ними были теплые семейные отношения Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя «Teлеграма» Павла Дурова, сообщила, что потеряла связь с братом бизнесмена Николаем Дуровым, с которым у нее ранее были теплые семейные отношения.