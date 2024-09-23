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Петербургский дневник

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Ирина Болгар заявила, что потеряла связь с братом Павла Дурова

Ирина Болгар заявила, что потеряла связь с братом Павла Дурова

Она отметила, что ранее между ними были теплые семейные отношения Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя «Teлеграма» Павла Дурова, сообщила, что потеряла связь с братом бизнесмена Николаем Дуровым, с которым у нее ранее были теплые семейные отношения.

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