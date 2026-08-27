В Твери пройдёт бесплатная лекция об истории российского кинематографа

Бесплатная лекция в Твери раскроет историю российского кино — от первых фильмов до наших дней. 29 августа в 13:00 в Малом зале Тверского городского музейно‑выставочного центра (ТГМВЦ) пройдёт бесплатная лекция «История российского кино: от первых фильмов до наших дней».
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