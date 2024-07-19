Calciomercato: «Милан» может продать Йовича в «Зенит», если подпишет нападающего

Нападающий «Милана» Лука Йович может продолжить карьеру в «Зените». Как сообщает Calciomercato, «Милан» продаст сербского нападающего петербургскому «Зениту» или клубу из Саудовской Аравии, если приобретёт другого форварда.
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