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Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели сотрудника МЧС и еще одного человека

Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели сотрудника МЧС и еще одного человека

В результате обстрелов Буденновского района в Донецке во вторник, два человека, включая сотрудника МЧС, погибли, а еще 12 человек получили ранения, как сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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