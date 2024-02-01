Роботы будут выбивать долги с россиян

Звонки от роботов будут считаться равноценными действиям человека В России роботам, умеющим имитировать человеческий голос, разрешили взаимодействовать с должниками, рассказали "Парламентской газете" в Госдуме.
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