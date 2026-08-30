ВС РФ вывели из строя портовые узлы снабжения ВСУ в Николаеве и Измаиле

Российские войска нанесли очередной массированный удар по военной логистике Украины. Под прицелом оказались не просто отдельные объекты инфраструктуры, а целые узлы снабжения, через которые проходили военные грузы, топливо и имущество для украинской армии.
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