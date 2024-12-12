"Ветераны России" призвали Гергиева отдать средства с "Щелкунчика" военным СВО

Участники движения "Ветераны России" направили письмо директору Большого театра Валерию Гергиеву. Они призвали отдать средства, вырученные с продажи билетов на балет "Щелкунчик", участникам военной спецоперации.
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