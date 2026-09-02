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Курские новости

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В Рыльском районе Курской области разрушен дом купца Полунина

В Рыльском районе Курской области разрушен дом купца Полунина

Особняк конца XIX века в селе Крупец Курской области, где размещалась библиотека с фондом 18 тысяч книг, получил критические повреждения после двух обстрелов.

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