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«Ювентус» договорился с Берарди о 4-летнем контракте на 3 млн евро в год. «Сассуоло» предложат 20+4 млн и игрока за 6-7 млн

«Ювентус» договорился с Берарди о 4-летнем контракте на 3 млн евро в год. «Сассуоло» предложат 20+4 млн и игрока за 6-7 млн

Как пишет La Gazzetta dello Sport, туринский клуб предложит за итальянца 20+4 млн евро. Также в сделку хотят включить игрока ценой 6-7 млн – например, 20-летнего хавбека Матиаса Соуле.

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