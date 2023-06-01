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Рамафоса намерен отправить министров в страны G7 для разъяснения позиции ЮАР по Украине

Рамафоса намерен отправить министров в страны G7 для разъяснения позиции ЮАР по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что намерен направить в страны G7 четырех министров, которые разъяснят детали африканской миротворческой миссии, а также позицию страны по конфликту на Украине.

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