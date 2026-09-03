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AMD открыла FSR 4.1 для Radeon RX 7000: ML-апскейлинг выходит за пределы RDNA 4

AMD открыла FSR 4.1 для Radeon RX 7000: ML-апскейлинг выходит за пределы RDNA 4

Обновлённый плагин для Unreal Engine 5.8 объединяет FSR 4.1, FSR 3 и генерацию кадров в одной интеграции, но существующим играм потребуется отдельное обновление от разработчиков AMD обновила плагин FSR для Unreal Engine: выпуск поддерживает версию 5.

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