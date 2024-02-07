Скончался актер из "Белой мглы" и "Смерти прокурора" Аннакулиев

Кадр из к/ф «Белая мгла», реж. Ходжадурды Нарлиев, 1977 г. Советский актер Энвер Аннакулиев, известный по ролям в фильмах "Белая мгла" и "Смерть прокурора", скончался на 69-м году жизни в Ашхабаде, говорится в сообщении на сайте kino-teatr.