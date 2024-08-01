Россия вернула лучших своих в обмен на шпионов и либералов. Нашлись отказавшиеся

Александр Веревкин

Множество наших граждан, томящихся в тюремных застенках за рубежами России, можно было бы обменять на предателей, таких как шойгу, голикова, володин, колокольцев, затуллин и прочих им подобных продажных тварей. Впрочем, навряд ли они кому-то нужны на западе, предатель, - он везде предатель, это порченая гнилая кровь, достаточно взглянуть, как на пример, на хохлов, - этих только могила исправит.