Царьград "Мы не успели": В Белом доме рассказали, кого ещё США хотели включить в обменный список Michael Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Globallookpress В Белом доме рассказали, кого ещё власти США хотели включить в обменный список.
Россия вернула лучших своих в обмен на шпионов и либералов. Нашлись отказавшиеся
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sawa beli
Не успели,ваш гаденыш выкормыш гореть вам всем в аду!!!
Ответить
11 час.
Nina Roytvarf
Βыдaчeй либepaлοв нeдοвοльнa cупpугa ϶κc-κοмaндиpa οпοлчeния ДΗΡ Ͷгοpя Γиpκинa (Ϲтpeлκοвa) Μиpοcлaвa Ρeгинcκaя. «Β ΡΦ нaмнοгο выгοднee и бeɜοпacнee быть pуcοфοбοм и cвοлοчью. Ποκa пpοиcxοдит οбмeн пpeдaтeлeй Ροдины, пaтpиοт cвοeй cтpaны и вοeнный οфицep Ͷгοpь Ϲтpeлκοв οcтaeтcя в тюpьмe. Ͷ дaжe в ϶тοй cитуaции пpοдοлжaeт пpοcитьcя нa фpοнт, чтοбы cлужить cвοeму Οтeчecтву»,- нaпиcaлa Ρeгинcκaя.
Ответить
8 час.
Александр Веревкин
Множество наших граждан, томящихся в тюремных застенках за рубежами России, можно было бы обменять на предателей, таких как шойгу, голикова, володин, колокольцев, затуллин и прочих им подобных продажных тварей. Впрочем, навряд ли они кому-то нужны на западе, предатель, - он везде предатель, это порченая гнилая кровь, достаточно взглянуть, как на пример, на хохлов, - этих только могила исправит.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии