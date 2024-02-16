Собчак уличила во вранье снявший о ней фильмы НТВ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уличила во лжи телеканал НТВ, снявший фильмы о ней. Она подчеркнула, что в материалах солгали о заработке, который приносит ее Telegram-канал «Осторожно, Новости», а также о наличии у нее бизнеса по добыче крабов.