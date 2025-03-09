Современное искусство: Настоящую «Русскую Сказку» сотворила Каллиста Иванова, используя нефть, драгоценные самоцветы и сусальное золото

Каллиста Иванова — эхо времён, вдыхающее в свои произведения дух национального наследия России. ARTKALLISTA находится в противовесе стандартизированной культуре, прославляя уникальность русской самобытности.
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