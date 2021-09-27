Эдуард МОР: Когда Дзюба в хорошей форме, это лучший нападающий страны

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака», а ныне популярный футбольный эксперт, считает, что игроки «Зенита» не отнеслись серьезно к матчу с «Крыльями» (или берегли силы перед Лигой чемпионов), что не умаляет достоинств соперника.