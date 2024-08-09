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В ряде регионов России с 9 по 11 августа 2024 года пройдут усиленные рейды ГИБДД

В ряде регионов России с 9 по 11 августа 2024 года пройдут усиленные рейды ГИБДД

﻿﻿С 9 по 11 августа 2024 года во многих регионах России будут усилены рейды ГИБДД. Москва и Московская область В пятницу столичный Госавтоинспекция традиционно напомнила, что вождение в нетрезвом виде недопустимо - в выходные инспекторы ГИБДД будут особенно пристально следить за такими нарушениями.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
эти ..с афтоидеи, видать, не в России живут - в России нет гибддд, а есть ГАИ
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