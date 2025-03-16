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Царьград

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Не берите отпуск в мае: из-за праздничных дней потеряете в деньгах

Не берите отпуск в мае: из-за праздничных дней потеряете в деньгах

Жителям России напомнили о 13 выходных днях в мае 2025 года.В мае жителей России ждет 13 выходных дней и только 18 рабочих.

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