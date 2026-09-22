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На Потоке в Барнауле продолжается снос аварийных домов в рамках КРТ

На Потоке в Барнауле продолжается снос аварийных домов в рамках КРТ

В Барнауле завершается демонтаж многоквартирного дома по адресу: ул. Тимуровская, 34. Работы проводит ООО СК "Поток", входящее в группу компаний "СОЮЗ", в рамках проекта комплексного развития территории "Поток", сообщает пресс-служба администрации города.

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