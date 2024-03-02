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Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили урегулирование кризиса на Украине

Замглавы МИД России Михаил Галузин провел в Москве встречу со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по украинскому урегулированию Ли Хуэем и обсудил конфликт на Украине, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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