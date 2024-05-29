Экс-начальницу отдела судебных приставов осудили за злоупотребления в Приморье

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Бывший начальник ОСП по Ольгинскому району Приморского края осудили за злоупотребление должностными полномочиями, сообщила в среду, 29 мая региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
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