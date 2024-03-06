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В Подмосковье взяли группу фальшивых газовщиков из 15 человек

В Подмосковье взяли группу фальшивых газовщиков из 15 человек

Объясняем, как не попасться на удочку мошенников.Не у всех, кто занимается газом, сбываются мечты. Группу из 15 аферистов, которые представлялись сотрудниками газовой службы, задержали сотрудники подмосковной полиции.

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