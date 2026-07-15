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Грузоперевозки ...

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Таможенное оформление грузов между Россией и Нидерландами — правила, риски и практика в 2026 году

Таможенное оформление грузов между Россией и Нидерландами — правила, риски и практика в 2026 году

В 2026 году таможенное оформление грузов между Россией и Нидерландами остаётся сложным и многоуровневым процессом, требующим строгого соблюдения действующих таможенных правил, санкционных ограничений и требований к документальному сопровождению внешнеэкономической деятельности.

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