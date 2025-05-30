Обещание выполнено: Русские военные получили 15 миллионов за сбитый F-16

Компания "Форэс" передала обещанные деньги за первый сбитый в зоне СВО истребитель F-16.Сразу двенадцать русских военных разделят между собой 15 миллионов рублей за первый сбитый американский истребитель F-16.
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