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Обещание выполнено: Русские военные получили 15 миллионов за сбитый F-16

Обещание выполнено: Русские военные получили 15 миллионов за сбитый F-16

Компания "Форэс" передала обещанные деньги за первый сбитый в зоне СВО истребитель F-16.Сразу двенадцать русских военных разделят между собой 15 миллионов рублей за первый сбитый американский истребитель F-16.

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