Крупные мировые компании стали валидаторами блокчейна ZetaChain

Блокчейн ZetaChain продолжает наращивать свою инфраструктуру, привлекая крупных партнеров. К сети уже присоединились Coinbase, Google Cloud, Deutsche Telekom, а также Alibaba Cloud, stc Bahrain и NTT Digital.
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