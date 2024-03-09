В деревне Ханты-Мужи начался праздник оленеводов

День оленевода (0+) начался в Шурышкарском районе. Праздник собрал гостей в деревне Ханты-Мужи. Открытие началось с концерта, на котором выступили фольклорные ансамбли и исполнители со всего района, сообщает «Ямал-Медиа».
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