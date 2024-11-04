В Кузбассе в честь Дня народного единства полицейские торжественно вручили подросткам первые паспорта

На территории региона продолжается акция «Мы – граждане России». В преддверии Дня народного единства сотрудники полиции и представители органов власти вручают паспорта подросткам, достигшим 14 лет, разъясняют значение государственного праздника, дают напутственные слова.
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