Волонтеры Народного фронта привезли гуманитарную помощь в ДНР

Скриншот видео В Донецкую Народную Республику привезли новую партию гуманитарной помощи. Как рассказали РЕН ТВ в Народном фронте, наборы будут распределены по трем городам региона в кратчайшие сроки, чтобы администрация начала оперативно передавать помощь жителям.