Волонтеры Народного фронта привезли гуманитарную помощь в ДНР

Скриншот видео В Донецкую Народную Республику привезли новую партию гуманитарной помощи. Как рассказали РЕН ТВ в Народном фронте, наборы будут распределены по трем городам региона в кратчайшие сроки, чтобы администрация начала оперативно передавать помощь жителям.
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