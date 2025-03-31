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Расписание трансляций финала Кубка Содружества по биатлону в Мурманске

Соревнования пройдут с 4 по 6 апреля. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25 5-й этап (финал) Мурманск, Россия Расписание трансляций 4 апреля, пятница Спринт, женщины 10:00 Спринт, мужчины 13:00 5 апреля, суббота Командный спринт, женщины 10:30 Командный спринт, мужчины 13:00 6 апреля, воскресенье Масс-старт, женщины 12:45 Масс-старт, мужчины 14:30 ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время.

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