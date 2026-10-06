СК прекратил дело главы хосписа "Дом с маяком" Лиды Мониавы

Следственный Комитет прекратил дело в отношении основательницы фонда "Дом с маяком" Лиды Мониавы. Она обвинялась в распространении фейков о российской армии (п.
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