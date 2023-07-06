«Сияющий мир» блогеров и айтишников может умереть от голода и захлебнуться в помоях

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GISMbICH

Когда я был маленьким, в детском садике во время обеда мы как-то разыгрались половинками хлебушка, выгрызали "мякушку" и получался "пистолетик". И, вот, мы этими "пистолетиками" начали потешную межстольную стрельбу, "пиф-паф", и всё такое. Воспитатели помимо пресечения "нештатных" действий во время обеда, провели нам лекцию о том, как создаётся хлеб: сначала трактористы осенью вспашут поле, потом нужно посеять зерно, затем вырастить новый урожай зерна, обрабатывать от вредителей. Потом зерно нужно собрать с полей, - за работой комбайнёры, на солнцепёке и в пыли, они собирают урожай пшеницы. Потому зерно нужно высушить, и сохранить. Потом это зерно нужно отвезти на мельницы и перемолоть в муку. Потом из этой муки пекари испекут хлеб, который уже привозит водитель хлебовозки к нам в садик. После этого случая никто и никогда больше в садике не играл с хлебушком. Я тогда на всю жизнь запомнил, что хлебом разбрасываться нельзя, и уважать чужой труд нужно всегда.