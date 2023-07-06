Любопытно, однако

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«Сияющий мир» блогеров и айтишников может умереть от голода и захлебнуться в помоях

«Сияющий мир» блогеров и айтишников может умереть от голода и захлебнуться в помоях

Госдума приняла в первом чтении закон о трудовом воспитании в школах, и это вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях: нужно ли заставлять детей «работать дворниками»? Но эта дискуссия — лишь незначительная часть фундаментальной проблемы, от решения которой зависит будущее нашей страны.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Когда в фильме&quot;Не смотри вниз&quot; кучка богатеев улетела на другую планету бросив Землю умирать, моя первая мысль была что они умрут с голода и утонут в своих отходах.
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20 час.
GISMbICH
Только этот фильм называется &quot;Don&#39;t Look Up&quot;, - &quot;Не смотри наверх&quot;.
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19 час.
G
GISMbICH
Когда я был маленьким, в детском садике во время обеда мы как-то разыгрались половинками хлебушка, выгрызали &quot;мякушку&quot; и получался &quot;пистолетик&quot;. И, вот, мы этими &quot;пистолетиками&quot; начали потешную межстольную стрельбу, &quot;пиф-паф&quot;, и всё такое. Воспитатели помимо пресечения &quot;нештатных&quot; действий во время обеда, провели нам лекцию о том, как создаётся хлеб: сначала трактористы осенью вспашут поле, потом нужно посеять зерно, затем вырастить новый урожай зерна, обрабатывать от вредителей. Потом зерно нужно собрать с полей, - за работой комбайнёры, на солнцепёке и в пыли, они собирают урожай пшеницы. Потому зерно нужно высушить, и сохранить. Потом это зерно нужно отвезти на мельницы и перемолоть в муку. Потом из этой муки пекари испекут хлеб, который уже привозит водитель хлебовозки к нам в садик. После этого случая никто и никогда больше в садике не играл с хлебушком. Я тогда на всю жизнь запомнил, что хлебом разбрасываться нельзя, и уважать чужой труд нужно всегда.
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18 час.

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