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Царьград

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Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 8 км на Камчатке

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 8 км на Камчатке

На Камчатке действующий вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 8 км. По данным Геофизической службы РАН, это произошло в районе вулкана Старый Шивелуч, расположенного в 50 км от поселка Ключи и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

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