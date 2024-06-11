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Apple анонсировала первую бета-версию iOS 18 и iPadOS 18 для разработчиков

Apple анонсировала первую бета-версию iOS 18 и iPadOS 18 для разработчиков

Завершив презентацию первого дня конференции WWDC 2024, Apple представила первую бета-версию своих операционных систем для разработчиков - iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2, а также macOS 15 Sequoia.

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