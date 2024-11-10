Повышение тарифов в США сильно ударит по экономике Германии — мнение

Новый президент США Дональд Трамп ослабит рост экономики Германии, если выполнит предвыборные обещания, 10 ноября заявил директор Немецкого экономического института (IW) Михаэль Хютер в интервью газетам медиагруппы Funke.
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