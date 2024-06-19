“Папа мечты”: жена Ричарда Гира опубликовала его редкое фото с тремя детьми

Супруга поздравила Ричарда Гира с Днём отца и выложила семейную фотографию.Супруга известного американского актёра Ричарда Гира написала на своей странице в социальной сети трогательное послание, в котором поздравила любимого мужчину с Днём отца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии