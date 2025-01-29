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"Европа идёт ко дну". Парад революций в ЕС, "две собачьи будки" в Гренландии и Зеленский как лидер всех

"Европа идёт ко дну". Парад революций в ЕС, "две собачьи будки" в Гренландии и Зеленский как лидер всех

© Украина.ру 4166 прочтений 2 дня назад О чем говорят и пишут, какие политические вопросы обсуждают сегодня блогеры, журналисты и политики? Мы с вами узнаем: Почему Израиль собирается участвовать в Параде Победы на Красной площади, а Германия - нет? Кого позвали в день памяти жертв Холокоста в Освенцим? Как именно Трамп собирается "забрать Гренландию"? Кто говорит о том, что Европа "идёт ко дну"? Как в Европе начинается (продолжается?) малая консервативная революция? И где опять пытается жульничать Зеленский? А начнем с главного праздника этого года.

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