Совет Международной федерации футбола (ФИФА) поручил комитету по социальной ответственности в футболе оценить целесообразность учреждения своей премии мира, первым лауреатом которой стал президент США Дональд Трамп.
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