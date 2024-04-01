Симулятор меха-фермера Lightyear Frontier привлек более 700 000 уникальных игроков за п...

Симулятор меха-фермера Lightyear Frontier привлек более 700 000 уникальных игроков за первую неделюLightyear Frontier от студи Frame Break, научно-фантастическая игра про фермерство, в которой тракторы заменены на мехи, вышла в ранний доступ 19 марта для Xbox Series X/S и PC.