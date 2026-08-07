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FiNE NEWS

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В МИД России назвали условия прочного мира на Украине

Для установления прочного мира на Украине необходимо решить вопросы, связанные с ограничением вооружённых сил Украины и её возможным членством в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью радио «Комсомольская правда».

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