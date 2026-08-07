Для установления прочного мира на Украине необходимо решить вопросы, связанные с ограничением вооружённых сил Украины и её возможным членством в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью радио «Комсомольская правда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии